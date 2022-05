Sky - Svanberg-Napoli, pista fredda ma è un nome che gira

Mattias Svanberg, calciatore del Bologna, è stato accostato al Napoli. Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato Sky Sport, ai microfoni di Radio Marte dichiara al riguardo:

“Svanberg? E’ un nome che gira, a me non risulta che ci sia già una trattativa. Non ci è sembrata una pista così calda”.