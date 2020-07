Sky, Nosotti: "Gattuso guarda avanti: il Barcellona è nei suoi pensieri, per questo è preoccupato"

Ultime calcio Napoli - Marco Nosotti, giornalista Sky, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Nosotti

“Gattuso ha ragione, ha sempre visto avanti, è il suo compito. Quello che a noi può sembrare di facile gestione, per lui diventa campanello d'allarme. Servirà impedire al Barcellona di fare gioco, il post lockdown sta creando scompigli in questo calcio che ti fa rendere tanto ma anche poco da partita a partita. Gattuso ha conoscenze, la disponibilità di Osimhen può essere di aiuto per l'esplosione di questo attaccante".