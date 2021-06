Sky, Modugno: "Sarebbe un grande per Spalletti non fare cessioni, ma tutte le società hanno bisogno di far quadrare i conti"

Napoli - Francesco Modugno, collega di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Il miglior regalo che si potrebbe fare a Spalletti e lasciargli la rosa così com'è. Ma se in un periodo economico così complicato se dovesse arrivare un'offerta importante per Koulibaly o Fabian Ruiz, è giusto che si prenda in considerazione. Tutte le società hanno l'obbligo di far quadrare i conti e non soltanto il Napoli. Il calcio di due o tre anni fa non esiste più ed è giusto pazientare aspettando l'offerta o l'occasione giusta".