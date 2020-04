Sky, Modugno: "Ripartire? La priorità è la salute pubblica, ma il calcio non è solo quello dorato: ci sono famiglie che vivono con ansia lo stop"

Ultime calcio - Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"E' evidente che per ripartire ci dovranno essere le condizioni idonee. Non c'è nulla di più prioritario se non la salute pubblica. Il calcio vive la sua emergenza, economica, occupazionale e sociale e si sta cercando di fare in modo di ripartire. C'è un calcio dorato, ma anche un calcio di famiglie che vivono ansie e precarietà per poter vivere. Insigne? Nell'aria di Castel Volturno non saprei se ci fosse qualche spiffero, ma ora Lorenzo sta cercando di mettere in ordine tutti i tasselli per poter proseguire nella sua carriera cercando stabilità".