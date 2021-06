Sky, Modugno: "Rinnovo Insigne? Non vedo Lorenzo lontano da Napoli, ma sarà una trattativa lunga. Per Emerson serve pazienza"

Ultime notizie calcio mercato Napoli - Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Il mio augurio è che Insigne possa rinnovare. Mi aspetto una trattativa lunga e tormentata, in cui ci sarà il gioco delle parti inevitabilmente. Si deve partire da un presupposto: ciascuna delle due parti deve sapere quanto siano importanti l'uno per l'altro. Emerson Palmieri è il profilo giusto per il Napoli, ma serve pazienza perché la concorrenza non mancherà di certo".