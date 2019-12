Sky, Modugno: "Non vedo Fabian lontano da Napoli, l'affare Torreira si complica"

Notizie calcio Napoli - Francesco Modugno, giornalista di SkySport, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Non vedo Fabian nell'immediato lontano da Napoli. Non so quanto il rendimento di Fabian possa essere condizionato dalle voci di mercato essendo molto giovane. Deve imparare a conviverci".

"Torreira? Le sta giocando tutte, è in Premier nel campionato più bello del mondo. Andare via dall'Arsenal è complicato, sarebbe il profilo giusto però il Napoli si sta guardando intorno".