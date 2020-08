Notizie Calcio Napoli - Francesco Modugno, collega di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss

"I dati sono allarmanti con misure molto restrittive che coinvolgono tutta la città. Il governo invita le persone ad uscire di casa il meno possibile. Insigne sta bene ma non so se sarà stato al 100%. Ma da capitano e napoletano sarà in mezzo al campo".