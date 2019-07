Sky, Modugno: "Nessun alibi per non andare al San Paolo, stadio riqualificato e prezzi popolari"

Francesco Modugno, giornalista di SkySport, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24.

"C'è la volontà del Napoli di riempire lo stadio, ci sono prezzi molto popolari. C'è un San Paolo riqualificato, ci sono i presupposti per vivere una bella stagione. Non ci sono più alibi, non c'è più nessun motivo per non andare allo stadio. I prezzi sono invitanti, il Napoli è una società di livello e sogna ancora una volta di vincere qualcosa di importante".