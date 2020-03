Sky, Modugno: "Nelle curve azzurre ci sono principi sani, lodevoli le iniziative. Ripartire? Per il Benevento sarebbe ingiusto non vederlo giocare in A"

Ultime calcio - Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Quando il virus cominciò a circolare, la curva B fece uno striscione stupendo di sostegno e vicinanza. Nelle curve azzurre ci sono principi sani. E' sempre difficile avere un quadro della situazione. Per il Benevento sarebbe ingiusto non vederlo giocare in serie A. Non so in che modo, se concludere il campionato o trovare un'altra soluzione. Si potrebbe cambiare la struttura della Serie A con 21-22 squadre. Ha 20 punti di vantaggiosulla seconda, ha ammazzato il campionato. Ridurre gli stipendi è una soluzione anche importante che potrebbe aiutare molto. Nel calcio, però, ci sono gli stipendi dorati, ma anche un mondo diverso dietro".