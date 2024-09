Sky, Modugno: "Napoli cambia modulo? C'è qualche sussulto. Mazzocchi? Le critiche feroci possono far male per primo a lui"

“Cambio modulo possibile? È una riflessione che esiste, c’è qualche sussulto a Castel Volturno, l’idea o la possibilità di una varietà tattica grazie alle varie soluzioni tecniche in mezzo al campo. Con Folorunsho, McTominay e Gilmour che si aggiungono ad Anguissa e Lobotka abbiamo 5 centrocampisti, ed è giusto sfruttare tutto l’organico a disposizione. Conte - ha detto il giornalista Sky Francesco Modugno a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live - ha la sua visione di calcio, poi dei numeri conta l’identità di gioco". Di seguito la nota stampa:

"Mazzocchi? Troppo accanimento social da parte di una frangia di tifosi, ricordiamo che anche per carta d’identità è forse colui che sente più di tutti la maglia del Napoli sottopelle. Parliamo di un buon calciatore e queste critiche feroci possono far male per primo a lui.

Neres insidia Politano? A Castel Volturno si sta lavorando in maniera straziante, quattro doppie di fila, i calciatori escono dal campo stanchi ma certi che stanno facendo un investimento su loro stessi. Neres e Politano sono entrambi talentuosi ed avranno il loro spazio.

La formazione ideale dell’era De Laurentiis? Tra i pali schiero De Sanctis, più continuo di Reina. Nella difesa a quattro ci sono Di Lorenzo, Albiol, Koulibaly e Ghoulam. Nei tre di centrocampo Allan, Hamsik e Zielinski. In attacco c’è Higuain, per me il centravanti più forte della storia del Napoli, a destra Lavezzi, anche per questioni sentimentali. Non potrei mai fare a meno del Pocho. A sinistra ci metto Mertens”