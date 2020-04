Sky, Modugno: "Milik può restare, ma alcuni rapporti tendono a rilassarsi. Azmoun piace al Napoli, tutto dipende da Mertens"

Ultime calcio Napoli - Francesco Modugno, giornalista Sky, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Ci sono in teoria possibilità per proseguire il rapporto con Milik, ma anche situazioni nelle quali i rapporti si rilassano. Ci sono tempi e modi per trovare un'intesa, momenti anche nelle quali vanno fatte delle scelte e le strade si potrebbero separare. Azmoun? Piace al Napoli, ha numeri importanti e per caratteristiche e profilo è monitorato. Tutto dipende da Mertens, dovesse restare dopo il confronto con De Laurentiis, allora è un conto, se dovesse partire il belga si aprirebbe una voragine che solo Petagna non colmerebbe. Molto dipende da quanti soldi ci saranno nel prossimo mercato. Oggi non si conosce la valutazione dei giocatori, sembra che ci si dovrà avviare verso un mercato di scambi, cosa che lo stesso Napoli non ha valutato. Se il mercato sarà aperto fino a dicembre, allora quando si prenderà il centravanti? Si aspetterà, senza fretta".