Sky, Modugno: "Milik? Ha un problemino muscolare da qualche giorno. Se il mercato ti dà la possibilità di prendere uno come Icardi, il Napoli ha il dovere di provarci"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Arkadiusz Milik ha lavorato in palestra? Ha un problemino di natura muscolare da qualche giorno, dalla trasferta negli Stati Uniti. Anche ieri ha lavorato a parte, nulla di particolarmente grave all’adduttore ma considerando che la Fiorentina è dietro l’angolo e che lui in questo periodo ha fatto lavoro specifico, è facile pensare che si possa vedere Dries Mertens in attacco. Senza Milik è il belga l’unica punta vera. Per il polacco sono stati degli anni difficili, tra infortuni e forza mentale per reagire: tanti gol, ma anche critiche e perplessità nonché il mercato che vede il Napoli alla ricerca di un centravanti. Se il mercato ti dà la possibilità di prendere uno come Icardi, il Napoli ha il dovere di provarci e al tempo stesso vuole rinnovare la fiducia ed il contratto a Milik”