Sky, Modugno: "Milik? A Napoli vive una condizione di separato in casa, non sta creando le condizioni ambientali ideali per un arrivo alla Roma"

A ReteSport, emittente radiofonica di Roma, è intervenuto il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Milik sta sondando la situazione con la Juventus: cova ancora speranze di andare in bianconero. La Roma è una prospettiva di altissimo livello, a Napoli vive una condizione di separato in casa: sorprende questo temporeggiamento. Ognuno ha i propri sogni, però poi bisogna misurarli con la realtà. Milik con Sarri aveva la possibilità di andare alla Juventus, adesso deve capire che non è più al centro dei pensieri dei bianconeri. Milik al Napoli guadagna 1,8 milioni netti a stagione: l’addio agli azzurri è dovuto anche a questo. Forse all’estero qualche club gli ha detto di aspettare ad accettare la Roma... Milik è un ragazzo molto riservato, una sfinge e si fa fatica a capirlo. Vanno bene le riflessioni, ma adesso è arrivato il momento delle scelte. E non sta creando le condizioni ambientali ideali per un arrivo alla Roma. Il Napoli avrebbe preso sia Under che Veretout, ma la preferenza è sul francese. Il mercato azzurro è condizionato dalle uscite al momento bloccate. Gattuso prenderebbe molto volentieri Veretout”