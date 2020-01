Sky, Modugno: "Mertens? Torna domani a Napoli. Koulibaly voleva esserci a Roma con la Lazio: resta da monitorare"

Ultime calcio Napoli – Francesco Modugno, giornalista Sky, ha parlato ai microfoni di Ne Parliamo il Lunedì in onda su Canale 8:

“Squadra in ritiro, non sono tantissimi ma non credo che ci siano tanti cambi. Non ha provato la formazione Gattuso. Demme partirà dalla panchina. Mertens? Torna domani a Napoli. Koulibaly voleva esserci a Roma con la Lazio, ma la situazione è da monitorare: potrebbe saltare la Fiorentina. Ospina? Ha più di 100 presenze con la Colombia, ha una personalità importante. Uno al suo posto l'avrebbe buttata in tribuna ma era sereno e tranquillo e ha commesso l'errore. Meret? Anche in sua presenza, a Roma con la Lazio avrebbe comunque giocato Ospina. A Dimaro, il Napoli aveva preso Pepè per 90mln di euro. La commissione di 14 mln ha fatto saltare l'accordo”.