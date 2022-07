Sky, Modugno: "Kvaratskhelia? Si avverte una sensazione su di lui"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Kvaratskhelia? Aspettiamo di scoprirlo nelle prossime settimane, a Napoli troverà un altro calcio e altre aspettative. Ha il curriculum di giocatore di talento, lo aspetta un mondo nuovo che speriamo possa prendersi con la qualità che gli viene riconosciuta: si avverte la sensazione che ci sia curiosità su di lui. Uno dei primi semi-sconosciuti del Napoli che non ha destato scetticismo? È cambiato anche il modo di approcciarsi al nuovo, i giocatori si vedono e si conoscono su internet: nessuno ha venduto Kvaratskhelia come Mbappé, ed i tifosi lo aspettano con curiosità senza chiedergli di capovolgere la storia del Napoli dal giorno uno. C’è la curiosità in base alle giocate che stuzzicano”