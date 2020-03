Sky, Modugno: "Koulibaly è guarito ma deve ritrovare la fiducia. Callejon? Per me andrà via a giugno e su Milik..."

Ultime calcio Napoli – Francesco Modugno, giornalista di Sky ha parlato ai microfoni di Ne Parliamo il Lunedì in onda su Canale 8:

“Koulibaly è clinicamente guarito, ma sta al calciatore ritrovare i movimenti e il tono muscolare. Deve ritrovare fiducia in se stesso, se non trova fiducia nella gamba, anche la testa ne soffre. Pensava di essere pronto, manca poco, ma ha richiesto più tempo. Un infortunio che è diventato più scocciante di quanto dovuto. Per le caratteristiche del giocatore, giocare in una difesa non codificata come in quella di Ancelotti, gli ha creato problemi. Poi ci sono annate che nascono storte, ricordate cosa è accaduto a Torino. In assoluto il calciatore migliore del Napoli, farebbe il titolare ovunque: è normale che il Napoli lo manda in campo nelle prime due giornate. Maksimovic? Era quello che giocava, ma sapeva di dover andare in panchina perchè c'erano Albiol e Koulibaly. Oggi ha fiducia e si vede. Callejon? Per me andrà via a giugno. Milik? Se in tempi stretti non si trova un accordo sul rinnovo, credo che il prossimo anno ci possano essere Mertens, Petagna e un terzo attaccante. Barcellona? Avere qualche possibilità di qualificazione in trasferta vuol dire dover essere orgogliosi”.