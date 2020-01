Francesco Modugno, collega di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Il Napoli ha bisogno di sacrificio e forse anche di qualche accorgimento tattico per la partita di stasera. Ci vuole una squadra corta e stretta con giocatori che sanno agire in verticale. Gattuso è a Napoli da pochissimo, un mese non è molto, ma è meno di un ritiro estivo. Si respira un clima positivo che va trasformato in risultati".