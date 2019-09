Sky, Modugno: "Il mercato del Napoli è il migliore della Serie A! Fastidio muscolare per Insigne"

Francesco Modugno, giornalista di SkySport, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Mercato del Napoli da 8 abbondante, secondo me è il miglior mercato della Serie A perché in un mercato nel quale le squadre non sono riuscite a vendere, il Napoli ha venduto e anche bene. Con Manolas hai preso un top per quella che è la dimensione del Napoli, hai preso un talentuoso come Lozano, hai preso due giocatori funzionali come Llorente e Di Lorenzo. Il Napoli ha fatto il mercato da grande squadra. E' mancata la ciliegina ma ci ha provato, basti pensare all'offerta per Icardi: gli azzurri si sono spinti tanto e hanno provato a fare un'operazione fuori dalla portata del Napoli".

"Insigne? Dovrebbe trattarsi di un fastidio, a Torino ha avvertito questo dolore. Quando in squadra hai alternative importanti, inutile forzare su un calciatore. La Nazionale gioca a breve (giovedì, ndr) e Lorenzo non è in condizione, giusto tornare a Napoli per prepararsi alla ripresa del campionato".