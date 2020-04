Sky, Modugno: "Il calcio vuole ripartire, ma non sta chiedendo a nessuno sostegni economici"

Ultime calcio - Francesco Modugno, giornalista di Sky, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Accolgo positivamente l'invito a mettere da parte le tensioni perchè c'è qualcuno che non ci ha fatto bella figura in questo periodo. Un settore economico, così come è quello del calcio, ha bisogno di risposte per capire cosa si deve fare. Il calcio vuole ripartire, ma non sta chiedendo a nessuno sostegni economici".