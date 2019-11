Sky, Modugno: "Gara di ieri una botta d'autostima enorme per Di Lorenzo. Caos Napoli? Passa tutto per il campo"

Ultime notizie calcio Napoli - Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Di Lorenzo tornerà con una botta d'autostima enorme perché dopo la gara di ieri contro l'Armenia si sentirà ancora più un serio candidato per rientrare nei 23 per Euro 2020. Il Milan è messo male, a margine della zona retrocessione: in caso di sconfitta, verrebbero delle ansie. Al di là dello strappo in casa Napoli, tutto passa per il campo ed un risultato positivo renderebbe tutto più facile".