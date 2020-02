Sky, Modugno: "Fabian? Barcellona, Real Madrid ma anche il City lo vogliono da tempo: il fascino di Guardiola è irresistibile. Mertens? Vorrei avesse dieci gol in meno..."

Ultime calcio Napoli – Francesco Modugno, giornalista di Sky, ha parlato ai microfoni di Ne Parliamo il Lunedì in onda su Canale 8:

“Non è più il Napoli che dava la sensazione di essere ammalato. E' convalescente, è una squadra che ancora si concede troppe pause di carattere mentale più che tattico. Sa stare in campo e sa cosa vuole, quando alza il ritmo riesce anche a vincere. Allan? Nello specifico c'è il riconoscimento allo stato di forma di Zielinski e Fabian oltre a Demme. Gattuso vuole dare riconoscimento ai calciatori che si sono dati una mossa prima degli altri, vedi Fabian. Giusto gratificare chi fin qui ha dato di più. Mertens e Milik non sanno far salire la squadra, bisogna giocare comunque la palla per salire. Allan? Non credo possa giocare dall'inizio, credo più Fabian. Lui potrebbe essere una soluzione, però, come fu a Parigi su Neymar. Il Napoli deve essere corto, fare sacrificio soprattutto con gli esterni Callejon e Insigne. Demme serve in fase di avvio di gioco, di costruzione: sa dare razionalità all'impostazione, ma in fase di non possesso ha il giusto dinamismo per recuperare palloni. Fabian? Barcellona, Real Madrid ma anche il City lo vogliono da tempo: il fascino di Guardiola è irresistibile, anche se il club inglese è un po' in difficoltà vista l'esclusione dalla Champions. Mertens? Vorrei tanto avesse dieci gol in meno per la voglia matta che ha di superare Hamsik: ha una rabbia positiva dentro incredibile che serve tanto al Napoli. Insigne al Barcellona? Qualcosa mi è arrivato a suo tempo, poteva esserci qualcosa”.