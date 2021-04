Sky, Modugno: "Contro la Lazio è molto più di uno scontro diretto, Gattuso dovrebbe preferire Politano a Lozano"

Napoli Calcio - Il collega si Sky, Francesco Modugno, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Gattuso dovrebbe preferire Politano a Lozano questa sera. Con Lozano e Osimhen il gioco è più verticale, mentre con Politano e Insigne la manovra è più orizzontale e fluido. A seconda delle scelte di Gattuso si capirà in che modo affronterà la partita. Contro la Lazio è più di uno scontro diretto e servirebbe una vittoria per attaccare in maniera decisiva il quarto posto.

Reina e Callejon posso dire che sono due grandi uomini. I calciatori passano ma restano gli uomini. Oggi è l'anniversario del gol di Koulibaly allo Stadium contro la Juventus. Quello fu un anno spettacolare non solo per quello che si è dimostrato in campo, ma anche per gli uomini che componevano quella squadra".