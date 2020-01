Sky, Modugno: "A Roma con la Lazio serve fare risultato, per Manolas sarà un derby. Difesa? Possibile Di Lorenzo-Manolas"

Ultime calcio Napoli - Francesco Modugno, giornalista di Sky, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Con l'Inter il Napoli poteva raccogliere qualcosa in più, qualche errore di troppo. Le prestazioni individuali, qualche segnale è stato dato, qualche codice nuovo e qualche idea da sviluppare ma l'unica necessità è fare risultato. A Roma con la Lazio serve fare risultato, per Manolas sarà un derby, una gara particolare per lui. Simone Inzaghi? Un po' di allenatori li ho visti e frequentati a bordocampo: arrivano alla gara con stress e preoccupazioni. Inzaghi mostra palesemente tutto quello che ha dentro. Vivrà la gara col Napoli come tutte le altre. Lazio forte con Immobile che sa fare al meglio il proprio mestiere. Il Napoli, però, deve fare risultato. Difesa? Possibile Di Lorenzo-Manolas. Hysaj a destra può dare sostanza, Luperto ancora una possibilità. Mercato? Non escludo un terzino sinistro visto il momento complicato di Ghoulam".