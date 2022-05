Sky - Meret chiede il posto da titolare, ha tanto mercato. Juan Jesus può rinnovare

Le ultime di calciomercato Sky su Meret e Juan Jesus del Napoli.

Calciomercato: le ultime su Meret e Juan Jesus

Calciomercato Napoli - A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Luca Marchetti, giornalista Sky su Meret e Juan Jesus:

"Meret? Ha mercato, non so a che cifre potrebbe essere venduto. Chiede di non giocarsi sistematicamente il posto con un altro portiere, ma se non dovesse rinnovare il contratto col Napoli, mercato ce l’ha.

Juan Jesus? La linea difensiva va rivista. C’è l’incognita Koulibaly che ha offerte prima di tutto per cui c’è da capire come andrà. Juan Jesus può rinnovare: ha esperienza, è affidabile e non ha costi eccessivi. Zanoli ha dimostrato di essere pronto e il Napoli lo terrà e poi attendiamo novità su Olivera. De Laurentiis continua a dire che non è fatta, ma il tempo ci dirà la verità".