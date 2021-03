Sky, Marchetti: "Sarri di nuovo a Napoli? L'idea c'è. Che sia stato contattato è il segreto di Pulcinella"

Napoli - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Luca Marchetti, giornalista di Sky ed esperto di mercato.

"Quanti punti deve fare il Napoli nelle prossime 3 gare? Non saprei, diciamo che il Napoli dovrebbe cercare di non perderle e di vincerne almeno una. Sono tre trasferte contro tre squadre non imbattibili. Contro il Milan ci sarà pressione anche per i rossoneri. Il Napoli però deve dimostrare a sé stesso di che pasta è fatto perché ancora non è uscito dalla crisi nonostante l'ultima vittoria. Un conto per Gattuso è andarsene avendo fallito, un altro e andare via facendo bene.

La partita contro la Juventus si poteva rinviare più in là? Una cosa a cui abbiamo pensato tutti. Il problema è che una data bisognava individuarla, non c'era certezza che la Juventus uscisse dalla Champions League con il Porto. Non credo nemmeno sia possibile spostare di nuovo la gara.

Partita con il Milan la più decisiva? Partire con il piede giusto darebbe una maggiore consapevolezza.

Sarri? Quanto sia vicino non so dirlo. Che sia vicino (o quantomeno che sia stato contattato) penso sia il segreto di Pulcinella.

L'idea andrà in porto? Non è l'unico in lista, bisognerà capire. Non credo lui abbia ritrosie nel tornare a Napoli. Forse la società deve capire se il suo ritorno è consigliabile o meno ma l'idea c'è"