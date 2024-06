Sky, Marchetti: "Leoni? Napoli pronto ad investire: la strategia degli azzurri"

Luca Marchetti, giornalista di Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Leoni? Tutte le fiche sono puntate su Alessandro Buongiorno, non ci sono alternative in pole l'immediato. Leoni sarebbe un investimento in prospettiva. Il giocatore è giovanissimo, corteggiato da diverse squadre come Napoli e Inter, le più interessate: farebbero investimento di 5 milioni per lasciarlo con serenità alla Samp per uno o due anni per non bruciare le tappe della sua crescita. Grandissimi margini di miglioramento, Pirlo l'ha scelto in una stagione difficile ma sentiremo parlare di lui a lungo".