Sky, Marchetti: "Conte dirà una cosa su Kvaratskelia in conferenza"

Calciomercato Napoli - Le parole di Luca Marchetti a Tmw sulle ultime notizie di mercato del Napoli. Gli aggiornamenti da Sky Sport sulla questione Kvaratskhelia:

“In maniera molto trasparente e molto limpida: il rinnovo di Kvaratskhelia è una condizione necessaria per continuare il rapporto con lui ma non so se sarà sufficiente. È vero che il giocatore ha firmato un contratto ed era contento quando lo ha fatto perché poteva mettersi in mostra in un grande campionato.

La legittimità di chiedere un aumento c’è ma va anche detto che il contratto c’è. Un giocatore come lui, attenzionato da tanti club, può risultare più aggredibile. Ti faccio un esempio: Calhanoglu è stato cercato dal Bayern Monaco e lui stesso ha detto di voler restare due giorni dopo. Anche l’umore del giocatore ha un peso nelle varie trattative.

Se Conte può parlarne oggi? Penso di sì anche perché gli verrà chiesto. Per me diranno che li vuole tenere tutti e due (Di Lorenzo l'altro, ndr) perché per lui non sono in dubbio”.