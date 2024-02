Ultime notizie Napoli - A Sky Sport, durante il post-partita di Cagliari-Napoli, è intervenuto il giornalista Luca Marchetti, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Che impatto per Victor Osimhen, tredici gol in diciannove partite stagionali: è uno che sposta gli equilibri ed il Napoli risente della sua presenza o meno. Il Sassuolo è in crisi totale e tutto parte da lontano, non riesce a frenare la caduta ed è il momento più duro da quando è tornato in Serie A“