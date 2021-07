Sky, Marani: "Insigne unico fuoriclasse di questa Nazionale! Viene dalla sua stagione migliore, adesso è completo"

Ultimissime notizie SSC Napoli - Matteo Marani, direttore di Sky Sport, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 di Lorenzo Insigne. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Per me Lorenzo Insigne è un grande giocatore, non è che lo sia diventato oggi. Sicuramente viene fuori dalla sua stagione migliore della sua carriera! Adesso è completo, maturo. Ha smussato anche alcuni angoli del suo carattere, li ha superati. Sta tirando fuori il miglior Lorenzo Insigne. Ma i colpi li ha sempre avuti. Poco si racconta del lavoro che fa in fase difensiva! E' un grande giocatore, ma in questa Nazionale è un fuoriclasse perché ha dei colpi diversi. In una Nazionale forte come gruppo, lui ha le giocate per fare la differenza".h