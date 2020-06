Sky, Marani applaude Gattuso: "E' un leader che è entrato nel cuore dei napoletani"

Notizie Napoli calcio. Matteo Marani, vicedirettore di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni commentando il difficile momento che sta vivendo Gennaro Gattuso in seguito alla prematura scomparsa della sorella Francesca:

"Rino è entrato nel cuore dei napoletani. Napoli è una città che quando ti accoglie ti fa suo completamente e mi sembra che Rino sia ben integrato. Vive a Napoli con la sua famiglia, è un messaggio importante della sua voglia di calarsi in questa realtà. All'inizio c'era un po' di scetticismo, ma in campionato e Champions League ha dimostrato di aver rimesso a posto i pezzi. E' un leader ed è entrato con grande forza in quest'ambiente".