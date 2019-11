Sky, Marani: "Ammutinamento, errore di tutti! Multe? De Laurentiis ci ha pensato da subito..."

Ultime calcio Napoli - Matteo Marani, vicedirettore di Sky Sport, ha parlato della situazione che vive il Napoli:

"I calciatori hanno sbagliato a rifiutarsi di andare in ritiro, ma ha sbagliato anche la società perché quel ritiro non era condiviso neanche dall'allenatore. Ora si paga il clima con tanti calciatori in scadenza, che stanno già pensando ad andare altrove. Mi riferisco ad Allan, Insigne e Koulibaly. De Laurentiis, la mattina dopo all'ammutinamento, ha chiamato Chiavelli per le sanzioni. E' una linea legittima, non ha mai cambiato idea".