Sky, Mangiante: "Manolas-Koulibaly la coppia più forte del mondo! A Roma sono tristi, era il loro idolo"

Angelo Mangiante, di Sky Sport, vicinissimo alle vicende della Roma, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Manolas-Napoli, non ci saranno sorprese. L’accordo con il giocatore c’è. Con un accordo in cui c’è anche Diawara.

A Napoli devono essere stracontenti per avere Koulibaly-Manolas. A Roma la piazza è triste, era molto legata a Manolas. La coppia Manolas-Koulibaly è il massimo che si possa avere a livello mondiale. Non ne vedo di più forti. Nell’uno contro uno Manolas è imbattibile. Un difetto? Nella fase di uscita con il pallone, per troppa sicurezza ne perde qualcuno di troppo”.