Sky - Lobotka, si cerca l'intesa con il Celta Vigo sui pagamenti. Da escludere un addio di Fabian Ruiz a gennaio

Ultime notizie mercato Napoli – Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dello speciale dedicato al mercato. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“I costi dell’operazione Lobotka si aggirano sui 21 milioni + 4 di bonus e bisogna trovare l’accordo con il Celta Vigo per quanto concerne i pagamenti. Sono dettagli ma vanno tenuti in considerazione in una operazione di questo tipo. Si sta provando a prendere anche lui perché in caso di un raffreddore a Demme il Napoli sarebbe di nuovo punto e a capo per quanto concerne il regista. Fabian Ruiz via a gennaio? No. Llorente? Bisogna vedere quelle che sono le decisioni relative al reparto offensivo”.