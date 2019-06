Sky, Giunta: "Manolas, grande colpo per il Napoli. Con Koulibaly formerà una coppia fortissima"

"L’arrivo di Manolas al Napoli e’ un grande colpo! Con Koulibaly formerà una coppia fortissima: veloce e forte fisicamente. Praticamente c’è tutto!". Questo il tweet di Mario Giunta, giornalista di Sky Sport, dopo la chiusura tra Napoli e Roma per Kostas Manolas.

Mercato Napoli - Manolas

Calciomercato Roma - "Manolas al Napoli, Diawara alla Ar Roma calcio, affare in chiusura". E' questo il tweet del collega di Sky, GIanluca Di Marzio, che ha di fatto annunciato la chiusura della trattativa per portare Kostas Manolas al calcio Napoli in questi istanti.