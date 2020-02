Ultimissime calcio Napoli - Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, commenta cosa sta accadendo a Mertens in queste settimane:

"Mertens, non è finita ancora con il Napoli. Il giocatore al momento non ha ancora firmato con nessuna squadra. Recentemente il Napoli qualche segnale gliel'ha mandato recentemente. Il giocatore era abbastanza stizzito questa sera all'ingresso negli spogliatoi, ovviamente per l'infortunio".