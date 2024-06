Sky, De Grandis boccia Di Lorenzo: "Non era neanche da convocare per la stagione fatta”

Notizie calcio Napoli. Ai microfoni di Sky Sport, è intervenuto il giornalista Stefano De Grandis che ha commentato senza troppi giri di parole il momento non brillante di Giovanni Di Lorenzo:

"Bisogna tagliare rami secchi, mi riferisco alla condizione. La riconoscenza nel calcio non esiste. Vale anche per Di Lorenzo che era fondamentale a Napoli con Spalletti, ma chiaramente non è in condizione.

Viene da una stagione in cui ha giocato male, era addirittura da riconsiderare la convocazione. Lo convochi e va bene, ma mica deve giocare per forza e soprattutto per 90 minuti. Aspetta e magari tornerà in condizione. Ma pure Chieda non è in condizione per me e sarebbe meglio un 352".