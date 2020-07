Sky, Condò: "Milik andrà via, ma non vedo Petagna in questo Napoli. Barcellona? 40% di possibilità per gli azzurri"

Ultimissime calcio Napoli - Paolo Condò, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della partita Napoli-Udinese. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Il Napoli ha perso nove gol rispetto all’anno scorso ma ha preso Mertens, Petagna e tratta Osimhen. Questo fa pensare che Milik andrà via anche se in questo momento io non vedo Petagna che possa giocare in questo Napoli. Per la partita contro il Barcellona, agli azzurri do il 40% di possibilità di centrare la qualificazione”.