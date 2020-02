Sky, Condò: "Il Napoli avrebbe potuto cedere alcuni calciatori, Llorente e Lozano un lusso. Elmas? Il futuro è dalla sua parte"

Ultimissime calcio Napoli - Paolo Condò, giornalista di Sky Sport, ha parlato nel post partita della partita tra la Sampdoria ed il Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Il Napoli ha solo aggiunto in questo mercato, forse qualche calciatore poteva essere ceduto. Llorente ad esempio poteva partire, poi Lozano è sparito dai radar… E’ un lusso tenere tutti questi calciatori. Per Elmas il futuro è tutto dalla sua parte. Bellissime le lacrime dopo il gol. Aveva iniziato bene la stagione ma poi ha subito il disastro che è avvenuto in seno allo spogliatoio del Napoli”.