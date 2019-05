Sky, Condò a CN24: "Di Lorenzo splendido acquisto, Veretout buon innesto. In attacco prenderei un giovane"

Paolo Condò, giornalista di SkySport, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, trasmissione televisiva in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 296 del digitale terrestre). Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Io credo che Di Lorenzo sia uno splendido acquisto, nel ruolo di terzino destro è stato il miglior giovane. A me piace molto Cancelo, lui è un calciatore che lo ricorda: ha una capacità nella metà campo avversaria notevole. Hysaj era titolare indiscutibile ai tempi di Sarri, invece con Ancelotti ha avuto la concorrenza di Malcuit e Maksimovic. Quindi è normale che voglia andar via per giocare con più continuità".

"Veretout? Ha fatto molto bene lo scorso anno e il girone d'andata di quest'anno. E' una buona integrazione per il Napoli e credo possa sostituire Diawara che non ha fatto il passo di qualità. Spero per il Napoli che Allan possa rimanere. Fabian Ruiz deve essere il nuovo faro del Napoli".

"L'emergenza del Napoli non è quella di arricchire il reparto offensivo, anche perché c'è anche Verdi che può dare un contributo migliore. Io andrei a cercare un attaccante giovane, io andrei a studiarmi bene i Mondiali Under 20 per portare un attaccante che possa crescere alle spalle di Milik e Mertens. C'è da capire cosa succederà ad Insigne. Serve un attaccante che possa star serenamente in panchina senza lamentele".

"Allegri ha vinto cinque scudetti in cinque anni, ha saputo gestire bene il gruppo in Italia e in Europa. Se vuoi cambiare Allegri lo puoi fare soltanto per un tecnico che abbia una filosofia opposta. Il top sarebbe Guardiola, però tra i nomi accessibili ci sono Sarri e Pochettino. Però non so quanto sia accessibile Sarri perché dopo la vittoria in Europa League e lo sguardo sorridente di Abramovich, non so quanto sia facile strapparlo al Chelsea".