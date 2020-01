Sky, Compagnoni: "Napoli e Barcellona ora quasi alla pari, gli azzurri possono giocarsela! Ricardo Rodriguez? Difficile togliere Mario Rui"

Ultime notizie Napoli calcio - Maurizio Compagnoni, giornalista di Sky Sport, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Con la crescita che sta avendo il Napoli e le difficoltà del Barcellona, gli azzurri possono giocarsela, adesso partono quasi alla pari contro i catalani. Al Napoli non serviva un fuoriclasse ma un calciatore funzionale ed in tal senso è stato un grande colpo portare in azzurro Demme. Il paragone con il Napoli dello scudetto che cambiò pelle con Romano ci sta. Ricardo Rodriguez non mi dispiace e trovo eccessive le critiche che riceve al Milan. Detto ciò, sarà dura togliere il posto a questo Mario Rui. Contro la Juventus, su Dybala, ha fatto una chiusura da grandissimo difensore.