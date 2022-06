Sky, Compagnoni: "Meret? Deve dimostrare di essere da Napoli, ha le potenzialità quindi adesso o mai più"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista di Sky Sport Maurizio Compagnoni, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Gaetano e Zerbin? Quando arrivi in un grande club devi tirare fuori la cazzimma, sono già pronti per giocare in Serie A ma ho qualche dubbio se siano già pronti per fare il salto di qualità in un club come il Napoli. Spalletti già conoscerà questi due talenti, possono diventare protagonisti ma non dipende solo dalla fiducia della società: hanno l’ambizione e la personalità per essere spavaldi e migliorare e non accontentarsi?

Meret? Deve dimostrare di essere da Napoli, ha le potenzialità quindi adesso o mai più.

Koulibaly? In passato il Napoli ha rinunciato ad offerte molto alte per i suoi giocatori, lui ed Osimhen sono i simboli della squadra e vedo Kalidou molto legato a Napoli e al Napoli. Dovesse rimanere, con che testa lo farebbe? Da re di Napoli o scontento controvoglia? In passato sono stati ceduti pezzi da novanta, con Cavani arrivarono Higuain, Callejon, Mertens ed Albiol”