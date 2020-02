Maurizio Compagnoni, giornalista Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Se il Barcellona gioca come sa, è una squadra pazzesca. Ma tecnicamente ci sono problemi, ha diversi infortuni e in società c'è una confusione totale. Dunque, per dire: se c'è un momento per poter pensare all'impresa contro il Barcellona, è esattamente questo".