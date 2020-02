Sky, Cattaneo: "Cori insopportabili a Marassi, nessuna forma di dissociazione dei tifosi"

Ultimissime calcio Napoli - Marco Cattaneo, giornalista di SkySport, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Insopportabili i cori razzisti durante Samp-Napoli, dovevo sottolinearlo durante la telecronaca perché è stata una roba molto grave. Grazie per i complimenti. La cosa che mi ha impressionato è che si sentivano in maniera nitida, non ho sentito forme di dissociazione. L'unica soluzione è emarginare questa gente".

"Il Napoli ha fatto vedere di avere spirito, mi sembra di aver recuperato la forma di molti calciatori importanti come Insigne. Il Napoli, calendario alla mano, può sognare in grande e può provare a inserirsi nella lotta al quarto posto".