Sky, Caressa: "Quella espulsione è tra i momenti più difficili della mia carriera e c'è Fabian che me lo ricorda"

Fabio Caressa, giornalista di Sky Sport, ha svelato un retroscena sulle sue telecronache:

“Uno dei momenti più difficili della mia carriera è stato quando ho dovuto commentare l’espulsione di Zidane ai Mondiali del 2006 in Germania. Perché era molto brutto quello che vedevo, ma era anche molto favorevole per l’Italia. Quando facevo le telecronache ero assolutamente innamorato di come Zidane toccasse il pallone. Ora lo ritrovo un po’ in Fabian del Napoli”.