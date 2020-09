Caressa ipotizza: "E se De Laurentiis bloccasse Milik per non rinforzare Roma e Juventus?"

Ultime calcio Napoli - Fabio Caressa è intervenuto nel corso di Sky Calcio Club per parlare del Napoli e della trattativa Milik-Roma. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"De Laurentiis sulle questioni di principio non transige. Poi possiamo dire che oltre al domino con Juve e Roma, si può pensare anche che il presidente possa fare un ragionamento: bloccando Milik, blocchi anche Dzeko in bianconero e per ora non rinforzi la Juve? Oltre a non rinforzare una concorrente diretta come la Roma".