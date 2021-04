Napoli Calcio - Fabio Caressa ha parlato del Napoli a Sky Club su Sky Sport:

"Credo che Gattuso in questo momento starà rileggendo la lista di tutti coloro i quali lo hanno criticato. Probabilmente anche i calciatori lo staranno facendo. E' pur vero che il Napoli, ad un certo punto della stagione, si è trovato a scendere in campo senza calciatori importanti come Mertens e Osimhen e con loro avrebbe fatto 4 gol a partita".