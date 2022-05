Sky, Camicioli: "Koulibaly? Resterà a Napoli, è capitano, ama ed è amato dalla città. ADL lo valuta una cifra monstre"

Ultime calcio Napoli - Davide Camicioli, giornalista Sky, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Koulibaly? Guardando come sta andando il calcio dal punto di vista economico, spero che rimanga. C'è un contratto scritto, è il capitano, una bandiera, amato dalla città nella quale si vive bene. Non si trattiene mai chi non vuole rimanere, ma il valore del cartellino è davvero molto alto. Nessuno in Italia si può permettere le cifre del Psg e il Real Madrid. Credo che lui resti a Napoli.

Spezia? Ero un detrattore di Thiago Motta e anche io volevo un cambio in panchina. A Napoli ha toccato le corde giuste e sapeva di essere sostituito, ha responsabilizzato i giocatori e ha vinto".