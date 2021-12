Sky, Camicioli: "Clamorosa la sconfitta del Napoli con lo Spezia, nessun tiro e Thiago Motta già esonerato"

Davide Camicioli di Sky è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Risultato più inaspettato e clamoroso Napoli-Spezia, ha fatto tutto la squadra di Spalletti contro uno Spezia che non ha mai tirato e aveva già esonerato Thiago Motta, sarebbe successo qualcosa di irreparabile nello spogliatoio. C’era il tempo di recuperare, è stata la prima vera partita negativa".