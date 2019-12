Marco Bucciantini, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport al termine della partita tra Napoli e Bologna. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Il Napoli è una squadra logora non per età : dopo anni lì in alto senza aver mai vinto adesso è venuto meno qualcosa. Gli azzurri hanno numeri sempre doppi rispetto alle avversarie ma lascia sempre qualcosa e non dà mai l’impressione di dominare”.