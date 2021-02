Bucciantini: "Il Napoli ha un deficit di qualità! Granada? Serve un'impresa che dia la svolta"

Napoli Calcio - A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Marco Bucciantini, giornalista.

"Champions League? Io non darei per scontata la Juventus, non è una squadra che ha passo. Ogni tanto sbaglia la partita facile. Ha perso contro Inter e Napoli e pareggiato contro Roma, Atalanta e Lazio. Magari potrebbe subire il discorso delusione. Poi magari vince anche il campionato ma la vedo in corsa anche con le altre. Il Napoli è più in difficoltà di tutte come organico, ambiente e comunicazione. Ma nonostante tutto è lì, a una partita dal quarto posto e con una partita in meno. Quindi questo è un discorso positivo. Sei lì e hai dei margini. Il problema è recuperare gli infortuni: quando i ragazzi tornano li devi mettere in campo e possibile che magari il valore scenda. Quando Osimhen gioca non sta dando il rendimento che serviva. Gattuso è diventato un bersaglio facile e questo dispiace ma lui ha lo spessore umano per lavorare lo stesso. L'obiettivo quarto posto però è possibile. Il Napoli ovviamente non può giocare come ha giocato contro Juventus e Atalanta. Ieri Muriel era un giocatore diverso in campo: delle 8 occasioni da gol dell'Atalanta 7 partono da lui. Il Napoli sta giocando partite contronatura, con la Juventus ha fatto un miracolo ma lo hanno permesso i bianconeri. Sono più preoccupato per una partita come quella contro il Granada, c'è un deficit di qualità. Napoli-Granada? L'argomento del liberarsi di questa competizione è un argomento serio. Ma io credo che in questo momento l'ambiente Napoli - dal tifoso social o quello più verace - abbia necessità di un'impresa che dia una svolta emotiva e che sia superiore al calcolo. A volte le imprese sportive le fai con l'emozione. Il Napoli deve ritrovare qualcosa che lo tenga insieme. Un'impresa, anche velleitaria".